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20:03, 4 июля 2023Путешествия

Раскрыт город с самым дорогим «все включено» в России

АТОР: отдых по системе «все включено» в Краснодарском крае стоит от 150 тысяч рублей

Фото: Игорь Никитин / Коммерсантъ

Эксперты туристической отрасли раскрыли стоимость летних туров по системе «все включено» по внутренним направлениям. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Выяснилось, что в среднем в июле 2023 года десятидневный отдых в четырехзвездочном отеле на курортах Краснодарского края для семьи из трех человек стоит от 150 тысяч рублей (без дороги). По словам коммерческого директора Национального туроператора «Алеан» Оксаны Булах, такой отдых все равно обойдется дешевле среднего турецкого, даже учитывая расходы на авиаперелет, например, из Москвы.

Представители туроператора «Мультитур» рассказали, что дороже всего двухместный номер в отеле «все включено» стоит в Геленджике: там сутки обойдутся в 25 тысяч рублей. В Сочи можно найти варианты в два раза дешевле — за 12,7 тысячи рублей в сутки.

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По данным туроператора «Русский Экспресс», стоимость номеров с питанием «все включено» в четырехзвездочных отелях Анапы в июле и августе 2023 года начинается от 11 тысяч рублей в сутки.

Дешевле всего отдохнуть по системе «все включено» получится в Крыму. Как сообщили в компании «Алеан», номер на двух взрослых и ребенка в четырехзвездочном отеле «Ялта Интурист» на семь ночей стоит от 138 тысяч рублей, а восьмидневный тур в трехзвездочном парк-отеле «Романова» — от 93 тысяч рублей. Отмечается, что эти цены указаны без учета дороги.

«Средняя стоимость в июле на двухместное размещение в отеле с системой "все включено" в Крыму варьируется от семи до десяти тысяч рублей в сутки», — поделились представители туроператора «Дельфин».

Ранее российским туристам назвали десять самых бронируемых отелей с системой «все включено» в России. По итогам июня 2023 года, большая часть гостиниц-хитов летнего сезона находится в Анапе. На первой строчке расположился Movenpick Resort & SPA Anapa Miracleon с категорией пять звезд рядом с поселком Джемете. Сразу за ним следует четырехзвездочный Beton Brut Ultra All Inclusive & SPA Anapa Miracleon. Третье место заняла Democratia Ultra All Inclusive Family Hotel с четырьмя звездами в Сукко.

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    Марина Черняк
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