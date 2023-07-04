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11:01, 4 июля 2023Наука и техника

В США рассказали о гибели военных ВСУ из-за западной техники

MWM: военные ВСУ погибают из-за западной техники

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Украинские военные погибают из-за техники, поставленной Францией. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine (MWM).

«Украинские старшие офицеры сетуют на ограниченные возможности поставляемой из Франции бронетехники на поле боя в конфликте против России. Броня колесного танка AMX-10RC считается недостаточно эффективной для боевых операций на передовой и приводит ненужной гибели экипажей», — сказано в публикации.

Издание ссылается на солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ), который остался недоволен французской техникой. «Качество вооружений, поставляемых многими европейскими государствами, оставляет желать лучшего», — пишет MWM.

В июне военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что французский колесный танк AMX-10RC, захваченный российскими военными, хорошо показал себя в рамках войн и может быть интересен с точки зрения изучения системы управления огнем, прицеливания и связи.

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    Иван Потапов
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