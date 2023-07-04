В США заявили о «важных интересах» в Армении

Посол США в Армении Квин: Вашингтон хочет поддерживать демократию в Армении

У американских властей есть очень «важные интересы» в Армении, связанные с поддержкой демократии. Об этом заявила посол США в Ереване Кристина Квин, передает РИА Новости.

Она пояснила, что у обеих стран есть общие демократические ценности. «Армения продвигает реформы, в Армении есть свободная пресса, свобода слова, и Армения — это демократия, которая движется вперед, работая над улучшением каждый день. И мы хотим поддержать этот процесс», — подчеркнула дипломат. По ее словам, Вашингтон убежден, что демократические страны являются самыми стабильными и способными к взаимодействию с другими государствами.

Квин также добавила, что Армения, как суверенное государство, вправе самостоятельно выбирать союзников и партнеров. «США хотят видеть мир в Европе, мир на Южном Кавказе, и мы готовы говорить с любой стороной, которая может представить позитивное видение для достижения мира в регионе», — заявила она.

Ранее Армения и Азербайджан достигли соглашения по железной дороге, соединяющей армянское село Ерасх с азербайджанским городом Горадиз. Как рассказал вице-премьер Армении Мгер Григорян, обе стороны понимают необходимость действовать в рамках автономности стран, на территории которых прокладывается это сообщение.