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16:02, 4 июля 2023Среда обитания

Россияне бросились избавляться от дач в Финляндии

Yle: россияне начали массово продавать дачи в Финляндии

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Россияне начали массово продавать дачи в Финляндии на фоне намерения властей ужесточить въезд в страну для российских владельцев недвижимости. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

По данным издания, на популярном среди россиян сайте появилось десять новых объявлений о продаже загородных коттеджей и летних домов в Финляндии, в том числе в финской Карелии. С начала лета 2023 года было опубликовано несколько десятков таких сообщений.

Желающие избавиться от собственности россияне согласны продать дачу за рубли или обменять ее на недвижимость в родной стране. По словам риелтора компании Remax в финском городе Лаппеенранта Мики Лайтинена, местным агентам по недвижимости невыгодно иметь дело с продавцами из России, если у них нет банковского счета для перевода средств.

28 июня сообщалось, что Финляндия ужесточит въезд для нескольких категорий россиян. В их число попали владельцы недвижимости, абитуриенты и деловые туристы.

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    Александра Качан
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