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13:34, 4 июля 2023Мир

Еврокомиссия призвала продлить зерновую сделку

Еврокомиссия призвала страны-подписанты Черноморской инициативы продлить зерновую сделку

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Еврокомиссия призвала все страны-подписанты Черноморской инициативы продлить зерновую сделку и готова рассмотреть любые варианты для этого. Об этом сообщил представитель внешнеполитического ведомства ЕС Петер Стано, пишет ТАСС.

Журналисты спросили его о возможности снятия санкций с Россельхозбанка ради продления сделки. В ответ он заявил, что Евросоюз пока что оценивает переговоры между ООН и Турцией по этому поводу.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не пойдет на уступки России ради продления зерновой сделки. По его мнению, «придерживаться своих обязательств» должна именно Москва.

Речь шла о том, чтобы ЕС разрешил Россельхозбанку, находящемуся под санкциями, создать дочернюю компанию, которую можно подключить к международной системе переводов SWIFT. В июне стало известно, что Евросоюз не собирается переподключать Россельхозбанк к SWIFT ради выполнения зерновой сделки. Там отметили, что ждут «выполнения зерновой инициативы ООН без дополнительных условий»,

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    Александр Слабиев
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