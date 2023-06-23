В ЕС отказались снимать санкции с Россельхозбанка

ТАСС: ЕС не собирается переподключать Россельхозбанк к SWIFT ради зерновой сделки

Евросоюз (ЕС) не собирается переподключать Россельхозбанк к SWIFT ради выполнения зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в миссии одной из европейских стран.

Там отметили, что ждут «выполнения зерновой инициативы ООН без дополнительных условий», а вопрос об отмене санкций против Россельхозбанка «в принципе не стоит» до завершения украинского конфликта. «Что касается платежных инструментов, то данный конкретный банк не может являться единственным путем оплаты для российского аграрного экспорта», — добавил дипломат.

Допуск Россельхозбанка к расчетам через SWIFT в рамках зерновой сделки обсуждается еще с осени 2022 года. Тогда в российском МИД называли переподключение банка, обеспечивающего большинство транзакций по экспорту сельскохозяйственных товаров, ключевым вопросом. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в свою очередь заявлял об изучении блоком такой возможности с учетом роли Россельхозбанка в сделках, связанных с продовольствием.

Позднее сообщалось, что Евросоюз, по всей видимости, разрешил Россельхозбанку использовать альтернативные способы проведения транзакций вместо SWIFT. Такой вывод журналисты сделали из разъяснения ЕС от 28 февраля, в котором говорилось, что европейские банки могут использовать e-mail и факс при обмене финансовыми сообщениями с российскими банками.

22 мая 2023 года тот же представитель Евросоюза подчеркнул, что отключение от SWIFT является частью санкций, введенных европейскими странами, и смягчить или снять их пока невозможно.