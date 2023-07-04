В ЛНР осудили украинского гранатометчика за выстрел в окно жилого дома

В Луганске приговорили к 14 годам украинца, выстрелившего в мирного жителя из гранатомета

В Луганске к 14 годам колонии строгого режима приговорен стрелок-гранатометчик оперативной бригады «Барс» Национальной гвардии Украины Алексей Прилуцкий. Об этом во вторник, 4 июля, «Ленте.ру» рассказали в Главной военной прокуратуре России.

По данным надзорного ведомства, 16 июня 2022 года в Северодонецке Прилуцкий заметил в окне многоквартирного дома мирного жителя. Из личной неприязни к местному населению он выстрелил в направлении жильца из противотанкового гранатомета, отчего было уничтожено имущество и повреждено жилье собственника. Сам мужчина уцелел, успев убежать в соседнюю комнату.

3 июля сообщалось, что Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 14 годам колонии строгого режима военнослужащего 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Александра Пинковского.