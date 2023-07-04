В МИД Грузии обеспокоились из-за санкций Украины

МИД Грузии назвал необоснованными санкции Украины против авиакомпании Georgian Airways

Министерство иностранных дел Грузии выразило обеспокоенность из-за санкций Украины против грузинской авиакомпании Georgian Airways по итогам встречи с временным поверенным в делах Украины Александром Шульгой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

«На встрече была выражена обеспокоенность данным решением, которое, по мнению грузинской стороны, является необоснованным», — заявили в грузинском МИД. Там также попросили украинскую сторону разъяснить ситуацию. Обеспокоенность из-за санкций выразил и посол Грузии в Киеве.

О том, что МИД Грузии вызвал Александра Шульгу в связи с санкциями Киева, сообщалось ранее. Украинский президент подписал указ, вводящий санкции против грузинской авиакомпании, 1 июля.