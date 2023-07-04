Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:27, 4 июля 2023Россия

Россиянка вломилась в чужую квартиру, сходила в туалет и легла к спящей паре

Shot: в Новосибирске девушка вломилась в квартиру и легла в кровать к спящей паре

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

В Новосибирске пьяная девушка вломилась в чужую квартиру, сходила в туалет и легла в кровать к спящей паре. О необычном происшествии в российском городе сообщается в Telegram-канале Shot.

Владелица квартиры на улице Троллейной пояснила изданию, что около трех часов ночи проснулась от непонятной возни в кровати. Россиянка включила свет и обнаружила в кровати незнакомку. Ничего не объясняя, последняя мяукнула и закинула на стол свои носки.

Выпроводить гостью удалось не сразу: она возмущалась, что хозяева квартиры портят ей утро. Когда ее выставили, она еще долго звонила в дверь ошарашенной паре.

Позже выяснилось, что гостья проживает по другому адресу, в этом доме она была у друзей. Те рассказали, что девушка напилась, поскольку скучает по парню, который сейчас служит в армии. Сама дебоширка отказалась раскрывать причины такого поведения.

В апреле сообщалось, что житель Колпино пьяным ворвался в квартиру бывшей девушки и устроил там пожар. Пламя быстро распространилось по всей квартире. Хозяйка успела выбежать на улицу и вызвать сотрудников полиции.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    В ЦБ объяснили падение курса рубля

    В Киеве умер обучавший бойцов ВСУ управлять беспилотниками литовец

    Полиция возбудила дело из-за порезанных флагов на могилах участников СВО

    Трофейную ракету Storm Shadow показали на фото

    Последний пуск Ariane 5 вновь отложили

    Назван возможный потолок курсов валют

    Путин заявил о невозможности уничтожить русскую культуру

    В Ростове-на-Дону не станут взыскивать с ЧВК «Вагнер» ущерб городу из-за мятежа

    Россиянка вломилась в чужую квартиру, сходила в туалет и легла к спящей паре

    Германия назвала стоимость отправленного оружия на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости