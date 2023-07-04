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Црвена Звезда
2:1
Завершен
Зенит
Кубок PARI Премьер
23:00, 4 июля 2023Спорт

Хавбек «Црвены Звезды» рассказал о тоске по России

Бывший хавбек тульского «Арсенала» Кингс Кангва рассказал, что скучает по России
Кингс Кангва

Кингс Кангва. Фото: Murad Sezer / Reuters

Бывший хавбек тульского «Арсенала» Кингс Кангва, ныне выступающий за «Црвену Звезду», рассказал о тоске по России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Скучал по России с тех времен, как перешел в другой клуб. С какими эмоциями я покидал "Арсенал"? С хорошими. Я понимал, что мне надо расти и развиваться как игроку», — поделился полузащитник.

Кангва также оценил уровень конкуренции в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Я думаю чемпионат в России намного сильнее. Здесь много сильных команд. Думаю, что в России лучше», — заявил спортсмен.

Ранее 4 июля «Црвена Звезда» обыграла «Зенит» со счетом 2:1 в рамках международного товарищеского турнира «Кубок PARI Премьер». На 39-й минуте ворота соперников поразил сербский хавбек Мирко Иванич, затем полузащитник сине-бело-голубых Эдуардо Кейрос сравнял счет, а в конце второго тайма Жан-Филипп Крассо реализовал пенальти и принес гостям победу.

Кангва играл за «Арсенала» с 2019 по 2022 год, а затем перешел в сербский клуб. Хавбек также известен по выступлениям в составе сборной Замбии.

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    Андрей Стрельцов
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