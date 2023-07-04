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Црвена Звезда
2:1
Завершен
Зенит
Кубок PARI Премьер
21:29, 4 июля 2023Спорт

«Црвена Звезда» обыграла «Зенит» в рамках «Кубок PARI Премьер»

«Црвена Звезда» обыграла «Зенит» со счетом 2:1 в рамках «Кубок PARI Премьер»

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

«Црвена Звезда» обыграла «Зенит» в рамках международного товарищеского турнира «Кубок PARI Премьер». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1. На 39-й минуте ворота соперников поразил сербский хавбек Мирко Иванич. На 62-й минуте полузащитник Эдуардо Кейрос сравнял счет, а на 88-й минуте Жан-Филипп Крассо реализовал пенальти и принес гостям победу.

«Кубок PARI Премьер» проходит с 1 по 15 июля. В турнире также принимают участие турецкий «Фенербахче» и азербайджанский «Нефтчи».

27 июня стало известно, что в «Фенербахче» неоднозначно встретили решение ехать на турнир. Легионеры, в числе которых капитан сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко, выступили против участия в матчах из-за политической ситуации в мире и внутри России.

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    Ксения Курашкина
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