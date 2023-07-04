«Црвена Звезда» обыграла «Зенит» в рамках «Кубок PARI Премьер»

«Црвена Звезда» обыграла «Зенит» со счетом 2:1 в рамках «Кубок PARI Премьер»

«Црвена Звезда» обыграла «Зенит» в рамках международного товарищеского турнира «Кубок PARI Премьер». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1. На 39-й минуте ворота соперников поразил сербский хавбек Мирко Иванич. На 62-й минуте полузащитник Эдуардо Кейрос сравнял счет, а на 88-й минуте Жан-Филипп Крассо реализовал пенальти и принес гостям победу.

«Кубок PARI Премьер» проходит с 1 по 15 июля. В турнире также принимают участие турецкий «Фенербахче» и азербайджанский «Нефтчи».

27 июня стало известно, что в «Фенербахче» неоднозначно встретили решение ехать на турнир. Легионеры, в числе которых капитан сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко, выступили против участия в матчах из-за политической ситуации в мире и внутри России.