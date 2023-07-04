В Госдуме оценили идею ввести штрафы для водителей электросамокатов

Депутат Гусев поддержал предложение штрафовать водителей электросамокатов

Предложенная Минтрансом идея ввести систему штрафов для водителей электросамокатов является справедливой, так как пользователи такого транспорта должны наравне с другими подчиняться правилам дорожного движения (ПДД). Об этом «Ленте.ру» сообщил депутат Госдумы Дмитрий Гусев, отметив, что идея легко реализуема технически.

«Все правильно, потому что самокатчики должны подчиняться правилам дорожного движения. Не гонять по тротуарам с бешеной скоростью, а ездить по специально выделенным полосам. Я такую инициативу уже выдвигал, и мы во фракции [Справедливая Россия] ее поддерживаем. Это хорошая идея, хорошо, что Минтранс ей занялся», — заявил парламентарий.

Гусев также выразил уверенность в том, что инициативу можно будет легко реализовать с технической точки зрения.

«У нас самокаты в большинстве своем арендованные: в таком случае понятно кто и когда брал. Те самокаты, которые находятся в личном пользовании, можно поставить на учет», — добавил депутат.

Ранее стало известно, что Минтранс прорабатывает вопрос о внесении в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафов для пользователей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения. Предлагалось, в частности, установить размер штрафов, сопоставимый с санкциями для автомобилистов. Так, превышающих максимально разрешенную скорость в два раза можно будет оштрафовать на пять тысяч рублей.

Уточнялось, что сейчас водители самокатов пользуются пробелом в законодательстве, подпадая под категорию участников дорожного движения «другие лица». Добавив точное определение в КоАП, пользователи СИМ окажутся полноправными участниками, и на них станет возможно наложить наказание в случае нарушений.

В сервисе кикшеринга Whoosh сообщили «Ленте.ру», что считают идею логичным шагом после уточнения статуса средств индивидуальной мобильности (СИМ) в правилах дорожного движения (ПДД).