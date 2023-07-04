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12:13, 4 июля 2023Культура

Тарантино прокомментировал слухи о съемках триквела фильма «Убить Билла»

Квентин Тарантино опроверг слухи о работе над триквелом фильма «Убить Билла»

Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино прокомментировал слухи о работе над триквелом фильма «Убить Билла». Об этом сообщает DeMorgen.

Кинематографист опроверг эту информацию, а также заявил, что работает над картиной, посвященной кинокритику. Тарантино подчеркнул, что предстоящий проект станет последним в его режиссерской карьере.

В 2022 году появились слухи о том, что Тарантино будет работать над третью частью фильма «Убить Билла». Сообщалось, что участие в картине может принять дочь исполнившей главную роль в предыдущих частях актрисы Умы Турман Майя Хоук.

Ранее Квентин Тарантино поделился новыми подробностями своего последнего фильма «Кинокритик». Новая картина будет посвящена кинокритику, пишущему рецензии для порножурналов.

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    Анастасия Астахова
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