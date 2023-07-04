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15:09, 4 июля 2023Забота о себе

Диетолог перечислила разрешенные на диете каши

Диетолог Королева: на диете можно три-четыре раза в неделю есть каши из гречки и киноа

Фото: Unsplash

На диете каши из некоторых круп можно есть несколько раз в неделю, рассказала диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. Разрешенные при диетическом питании крупы она перечислила в беседе с «Москвой 24».

Предпочтение Королева рекомендует отдавать кашам из круп, с которых не сняли оболочку. «Оболочка — источник витаминов, минеральных веществ и растительной клетчатки, которая необходима для человека, настроенного на снижение массы тела. Клетчатка будет поддерживать работу кишечника и естественную детоксикацию», — объяснила она. Диетолог добавила, что при промышленной обработке гликемический индекс продукта возрастает.

Также она посоветовала включить в рацион гречку. «Это крупа, которая позволяет получить энергию, массу витаминов и минеральных веществ. Она насыщает организм, дает ему возможность нормально функционировать во время снижения веса», — объяснила врач. Также, по ее словам, для этого подойдут киноа, амарант, цельнозерновой рис и геркулес, который надо долго варить.

Есть каши на завтрак она порекомендовала три-четыре раза в неделю, добавляя в блюдо ягоды, орехи, кусочки фруктов или семечки.

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    Александра Лисица
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