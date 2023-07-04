Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:43, 4 июля 2023Интернет и СМИ

Трансляции с российскими звездами собрали миллионы просмотров в VK

Трансляции лекций с фестиваля «Знание.Лекторий» на VK Fest собрали более 3 млн просмотров

Фото: VK

Российские звезды из сферы культуры, медиа, спорта и других выступили в рамках фестиваля «Знание.Лекторий» на VK Fest в Санкт-Петербурге. Об этом компания сообщила в пресс-релизе для «Ленты.ру».

Лекции и дискуссии с экспертами прошли 1 и 2 июля. На площадках фестиваля их посетили более 2,5 тысячи человек, а онлайн-трансляции собрали более 3,7 миллиона просмотров.

Перед зрителями среди прочих выступили журналист Сергей Минаев, обсудивший настоящее и будущее новых медиа, артисты Дмитрий Харатьян и Борис Смолкин, рассказавшие о своем творческом пути и истории из профессиональной жизни. Для поклонников видеоигр президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит, блогеры Snailkick и finargot обсудили настоящее и будущее индустрии.

Кроме того, гостями лектория стали Герой России, летчик-космонавт Андрей Борисенко, футболист сборной России Андрей Мостовой, рестораторы Антон Пинский и Марина Наумова, бьюти-блогер Оля RedAutumn. В завершение фестиваля известный комик Евгений Чебатков презентовал проект «История на ночь: мемы русского интернета», а Иван Абрамов откровенно высказался про юмор в России.

Записи лекций доступны в группе российского общества «Знание», ставшего партнером проекта, в VK.

Что думаешь? Оцени!
    Антон Похиляк
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал о реакции россиян на мятеж ЧВК «Вагнер»

    На Украине депутатам перед заседанием вручили повестки в военкомат

    Стало известно о возращении известного юмориста на ТНТ

    Жену бывшего чеченского судьи приговорили к 5,5 года колонии

    Трансляции с российскими звездами собрали миллионы просмотров в VK

    Леонардо Ди Каприо вновь заподозрили в романе с Джиджи Хадид

    Украина отключила снабжающую Запорожскую АЭС линию электропередачи

    Путин заявил о поддержке Белоруссии по вступлению в ШОС

    Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку во время мятежа Пригожина

    В «Ак Барсе» назвали число строящихся кораблей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости