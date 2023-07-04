Трансляции с российскими звездами собрали миллионы просмотров в VK

Трансляции лекций с фестиваля «Знание.Лекторий» на VK Fest собрали более 3 млн просмотров

Российские звезды из сферы культуры, медиа, спорта и других выступили в рамках фестиваля «Знание.Лекторий» на VK Fest в Санкт-Петербурге. Об этом компания сообщила в пресс-релизе для «Ленты.ру».

Лекции и дискуссии с экспертами прошли 1 и 2 июля. На площадках фестиваля их посетили более 2,5 тысячи человек, а онлайн-трансляции собрали более 3,7 миллиона просмотров.

Перед зрителями среди прочих выступили журналист Сергей Минаев, обсудивший настоящее и будущее новых медиа, артисты Дмитрий Харатьян и Борис Смолкин, рассказавшие о своем творческом пути и истории из профессиональной жизни. Для поклонников видеоигр президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит, блогеры Snailkick и finargot обсудили настоящее и будущее индустрии.

Кроме того, гостями лектория стали Герой России, летчик-космонавт Андрей Борисенко, футболист сборной России Андрей Мостовой, рестораторы Антон Пинский и Марина Наумова, бьюти-блогер Оля RedAutumn. В завершение фестиваля известный комик Евгений Чебатков презентовал проект «История на ночь: мемы русского интернета», а Иван Абрамов откровенно высказался про юмор в России.

Записи лекций доступны в группе российского общества «Знание», ставшего партнером проекта, в VK.

