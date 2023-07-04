Украина готовила летчиков к войне с Россией за несколько лет до начала СВО

РИА Новости: Киев начал готовить летчиков к войне с Россией за несколько лет до начала СВО

Киев готовил военных летчиков к войне с РФ за несколько лет до начала российской спецоперации. Это стало известно благодаря документам, касающимся подготовки военных летчиков в Харьковской академии ПВО, имеющимся в распоряжении РИА Новости.

Отмечается, что в 2019 году, когда к власти на Украине пришел Владимир Зеленский, назвавший в первой президентской речи своей главной задачей установление мира в Донбассе, уже полным ходом шла подготовка военных летчиков к началу боевых действий.

Один из документов — магистерская диссертация выпускника летного факультета Харьковской академии ПВО Минобороны Украины лейтенанта Станислава Сороколата «Методика штурманских расчетов по обеспечению специального боевого полета подразделений транспортной авиации на десантирование тактического воздушного десанта посадочным способом в зоне проведения локального военного конфликта (АТО, ООС»).

В преамбуле к диссертации, датированной октябрем 2019 года, приводятся результаты анализа применения авиации в боевых действиях показывает, которые показали, что наибольшую опасность для ВСУ будет представлять именно авиационная группировка ВС РФ, «и только воздушные силы способны нанести этой группировке поражение в такой степени, что заставит противника отказаться от своих намерений».

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили украинский истребитель Су-27. Как уточнили в Минобороны РФ, истребитель воздушных сил Украины был сбит в районе Каменки в Херсонской области. Также оборонное ведомство отчитывалось, что российские военные сбили украинский самолет Су-27 и вертолет Ми-8. Самолет был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО) в районе населенного пункта Коптево в Донецкой народной республике (ДНР). Ми-8 сбили там же в районе Раздоловки.