Инсайдер сообщил о переходе Мбаппе в «Реал»

Франсуа Галлардо: Килиан Мбаппе перешел в «Реал» за 224 + 56 миллионов евро

Инсайдер Франсуа Галлардо сообщил в Twitter о переходе нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в «Реал».

По информации Галлардо, сделка закрыта. Отмечается, что «Реал» заплатил за форварда 224 миллиона + 56 миллионов евро. Таким образом, трансфер может стать самым крупным в истории футбола.

2 июля появилась информация, что в случае перехода в «Реал» летом 2023-го Мбаппе рассчитывает получить зарплату в размере 240 миллионов евро за сезон. В испанском клубе считают, что если футболист действительно хочет продолжить карьеру в Мадриде, то должен уменьшить финансовые запросы.

Мбаппе защищает цвета ПСЖ с 2018 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон. «Реал» пытался приобрести игрока весной 2022 года, но тогда трансфер сорвался.