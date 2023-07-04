Милашина и Немов вылетели специальным рейсом из Беслана в Москву

«Новая газета»: Милашина и Немов вылетели специальным рейсом из Беслана в Москву

Журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов вылетели специальным рейсом из Беслана в Москву. Об этом сообщает «Новая газета» в Telegram.

Отмечается, что Милашина и Немов улетели вместе с главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым и журналистом Алексеем Венедиктовым (внесен в реестр СМИ-иноагентов).

О нападении на бывшую сотрудницу «Новой газеты» Милашину и адвоката Немова стало известно ранее 4 июля. Неизвестные вооруженные люди в Грозном остановили машину, где находились Милашина и Немов, и начали их бить. В результате пострадавших журналистку и адвоката госпитализировали.

Милашина и Немов прибыли в Чечню, чтобы присутствовать на оглашении приговора Зареме Мусаевой — жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. Суд, на который журналистка и адвокат не попали, приговорил Янгулбаеву к 5,5 года колонии общего режима за мошенничество и применение насилия в отношении силовика.