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23:48, 4 июля 2023Россия

Милашина и Немов вылетели специальным рейсом из Беслана в Москву

«Новая газета»: Милашина и Немов вылетели специальным рейсом из Беслана в Москву

Фото: Crew Against Torture / Reuters

Журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов вылетели специальным рейсом из Беслана в Москву. Об этом сообщает «Новая газета» в Telegram.

Отмечается, что Милашина и Немов улетели вместе с главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым и журналистом Алексеем Венедиктовым (внесен в реестр СМИ-иноагентов).

О нападении на бывшую сотрудницу «Новой газеты» Милашину и адвоката Немова стало известно ранее 4 июля. Неизвестные вооруженные люди в Грозном остановили машину, где находились Милашина и Немов, и начали их бить. В результате пострадавших журналистку и адвоката госпитализировали.

Милашина и Немов прибыли в Чечню, чтобы присутствовать на оглашении приговора Зареме Мусаевой — жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. Суд, на который журналистка и адвокат не попали, приговорил Янгулбаеву к 5,5 года колонии общего режима за мошенничество и применение насилия в отношении силовика.

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    Марина Совина
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