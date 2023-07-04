Экс-генсек НАТО рассказал о возможном обещании Киеву перед саммитом альянса

Экс-генсек НАТО Расмуссен: до саммита альянса Киеву могут пообещать помочь с обороной

Перед саммитом НАТО, который состоится на следующей неделе, многие страны могут пообещать помочь Украине повысить ее оборонный потенциал. Об этом заявил бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен в беседе с телеканалом NHK.

Он допустил, что ряд стран, в частности, Великобритания, Франция и США, подпишут документ, «в котором будет выражено намерение помочь Украине обеспечить свою защиту против каких-либо нападений со стороны России в будущем».

Помимо этого, Расмуссен подчеркнул важность вступления Киева в альянс, чтобы обеспечить долгосрочный мир и стабильность в Европе, понадеявшись, что будут «предприняты шаги в этом направлении».

Ранее советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что страна де-факто уже является членом НАТО. Он объяснил это тем, что Киев получает западное оружие и следует западным стандартам.