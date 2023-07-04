Экс-генсек НАТО рассказал о возможном обещании Киеву перед саммитом альянса
Перед саммитом НАТО, который состоится на следующей неделе, многие страны могут пообещать помочь Украине повысить ее оборонный потенциал. Об этом заявил бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен в беседе с телеканалом NHK.
Он допустил, что ряд стран, в частности, Великобритания, Франция и США, подпишут документ, «в котором будет выражено намерение помочь Украине обеспечить свою защиту против каких-либо нападений со стороны России в будущем».
Помимо этого, Расмуссен подчеркнул важность вступления Киева в альянс, чтобы обеспечить долгосрочный мир и стабильность в Европе, понадеявшись, что будут «предприняты шаги в этом направлении».
Ранее советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что страна де-факто уже является членом НАТО. Он объяснил это тем, что Киев получает западное оружие и следует западным стандартам.