Тренер посоветовала семь упражнений для расслабления мышц шеи

Тренер назвала семь эффективных упражнений для расслабления мышц шеи

Тренер Юлия Гуляева посоветовала семь упражнений для расслабления мышц шеи. Ее слова приводит Shape.

Специалист назвала эффективным прокатывание шеи роллом. Для этого необходимо лечь на коврик, положить массажный валик под основание черепа и, придерживая его руками, повернуть голову сначала влево, а потом вправо 5-7 раз. Далее нужно растянуть мышцы шеи: встать прижавшись к стене спиной, правую руку поставить на пояс, левую — опустить и отвести в сторону, затем наклонить голову вправо до ощущения натяжения, вернуться в исходное положение и повторить движение с другой рукой — итого 5-7 раз.

В этом же положении стоя Гуляева порекомендовала сделать движение головой вперед-назад — 8-10 повторений. Лопатки, ягодицы и пятки при этом прижаты к стене. Далее, не отрывая спину, эксперт посоветовала сделать скользящие движения затылком. «На выдохе проскользите макушкой вверх по стене, вытягивая заднюю поверхность шеи. На вдохе расслабьтесь, но оставьте затылок прижатым к стене», — пояснила она.

По словам Гуляевой, в этом положении можно выполнить также два движения для проработки мышц плечевого пояса. «Поднимите согнутые до угла 90 градусов руки и прижмите локти к стене на уровне плеч. Опустите предплечья, стараясь коснуться ладонями стены. Затем поднимите их, стараясь коснуться стены тыльными сторонами ладоней», — добавила тренер.

Для следующего упражнения локти также нужно держать согнутыми до угла 90 градусов и прижатыми к ровной поверхности.

«Скользящими движениями притяните локти к корпусу, удерживая тыльные стороны ладоней прижатыми к ней. Затем поднимите руки максимально вверх, пока удается сохранять предплечья и тыльные стороны ладоней прижатыми к стене», — пояснила эксперт.

Далее необходимо опуститься на одно колено около стены так, чтобы впереди стоящая нога оказалась к ней прижата, правая рука вытянута перед собой. «Опишите правой рукой полукруг, разворачивая корпус и голову. При этом старайтесь полностью прижать руку к стене», — рассказала Гуляева.