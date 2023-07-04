Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андрей Рублёв
Сегодня
20:00 (Мск)
Аслан Карацев
Уимблдон (м)
Дарья Касаткина
Сегодня
15:30 (Мск)
Джоди Бёррэдж
Уимблдон (ж)
Анастасия Потапова
Селин Наэф
Уимблдон (ж)
Мирра Андреева
Сегодня
16:30 (Мск)
Сиюй Ван
Уимблдон (ж)
Црвена Звезда
2:1
Завершен
Зенит
Кубок PARI Премьер
00:09, 5 июля 2023Спорт

Тренер посоветовала семь упражнений для расслабления мышц шеи

Тренер назвала семь эффективных упражнений для расслабления мышц шеи

Фото: uwe umstätter / imageBROKER.com / Reuters

Тренер Юлия Гуляева посоветовала семь упражнений для расслабления мышц шеи. Ее слова приводит Shape.

Специалист назвала эффективным прокатывание шеи роллом. Для этого необходимо лечь на коврик, положить массажный валик под основание черепа и, придерживая его руками, повернуть голову сначала влево, а потом вправо 5-7 раз. Далее нужно растянуть мышцы шеи: встать прижавшись к стене спиной, правую руку поставить на пояс, левую — опустить и отвести в сторону, затем наклонить голову вправо до ощущения натяжения, вернуться в исходное положение и повторить движение с другой рукой — итого 5-7 раз.

Материалы по теме:
Сколько нужно ходить пешком, чтобы это принесло пользу здоровью? Действительно ли нужно проходить 10 тысяч шагов в день?
Сколько нужно ходить пешком, чтобы это принесло пользу здоровью?Действительно ли нужно проходить 10 тысяч шагов в день?
17 мая 2023
Как убрать жир на животе: способы эффективного и здорового похудения, диета и упражнения от специалистов
Как убрать жир на животе:способы эффективного и здорового похудения, диета и упражнения от специалистов
30 апреля 2023
Бег для похудения: рекомендации по тренировкам, питанию и мотивации
Бег для похудения:рекомендации по тренировкам, питанию и мотивации
3 мая 2023

В этом же положении стоя Гуляева порекомендовала сделать движение головой вперед-назад — 8-10 повторений. Лопатки, ягодицы и пятки при этом прижаты к стене. Далее, не отрывая спину, эксперт посоветовала сделать скользящие движения затылком. «На выдохе проскользите макушкой вверх по стене, вытягивая заднюю поверхность шеи. На вдохе расслабьтесь, но оставьте затылок прижатым к стене», — пояснила она.

По словам Гуляевой, в этом положении можно выполнить также два движения для проработки мышц плечевого пояса. «Поднимите согнутые до угла 90 градусов руки и прижмите локти к стене на уровне плеч. Опустите предплечья, стараясь коснуться ладонями стены. Затем поднимите их, стараясь коснуться стены тыльными сторонами ладоней», — добавила тренер.

Для следующего упражнения локти также нужно держать согнутыми до угла 90 градусов и прижатыми к ровной поверхности.

«Скользящими движениями притяните локти к корпусу, удерживая тыльные стороны ладоней прижатыми к ней. Затем поднимите руки максимально вверх, пока удается сохранять предплечья и тыльные стороны ладоней прижатыми к стене», — пояснила эксперт.

Далее необходимо опуститься на одно колено около стены так, чтобы впереди стоящая нога оказалась к ней прижата, правая рука вытянута перед собой. «Опишите правой рукой полукруг, разворачивая корпус и голову. При этом старайтесь полностью прижать руку к стене», — рассказала Гуляева.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости

    Секс-вечеринки, малолетние жены и придворные шуты: чем занимаются короли в мире, пока Карл III воюет со слизнями?

    В США захотели убедить сенатора не мешать поставкам F-16 Турции

    Монумент «Родина-мать» подсветили в цвета флагов США и Украины

    Тренер посоветовала семь упражнений для расслабления мышц шеи

    Озвучен новый фактор риска рака головы и шеи

    В Киеве раскрыли судьбу Запада после украинского конфликта

    ОБСЕ признала ЧВК «Вагнер» террористической организацией

    Минздрав Украины дал рекомендации на случай взрыва на ЗАЭС

    Милашина и Немов вылетели специальным рейсом из Беслана в Москву

    Хавбек «Црвены Звезды» рассказал о тоске по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости