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17:21, 4 июля 2023Бывший СССР

В Грузии обвинили Украину в обострении отношений

МИД Грузии назвал крайней формой обострения отношений решение Украины по делу Саакашвили

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Предписание властей Украины грузинскому послу Георгию Закарашвили вернуться в Тбилиси для проведения консультаций из-за ситуации с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили является «крайней формой обострения дипломатических отношений». Об этом заявили в МИД закавказской республики.

В ведомстве выразили сожаление из-за решения Киева прибегнуть к такому шагу «по отношению к дружескому государству и народу». Там также отметили, что решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), отказавшего в удовлетворении иска адвокатов грузинского экс-президента о его освобождении по состоянию здоровью, свидетельствует о «наивысших стандартах защиты прав Михаила Саакашвили» в Грузии.

«На фоне такого развития решение властей Украины наносит существенный вред стратегическим отношениям двух стран и представляет прямое вмешательство во внутренние дела суверенного государства», — заключили в министерстве.

3 июня президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД республики вызвать Закарашвили и передать ему предписание покинуть страну в течение 48 часов. Украинский лидер также потребовал, чтобы глава диппредставительства провел в Тбилиси консультации по вопросу о Саакашвили.

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    Георгий Нестеров
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