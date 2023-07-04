В нападении на Милашину и Немова в Чечне увидели «почерк западных спецслужб»

Министр печати Чечни заявил о «почерке западных спецслужб» в деле о нападении на Милашину

В деле о нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне прослеживается «характерный почерк западных спецслужб». Об этом заявил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.

«Конечно, первым, что приходит в голову, является мотив раздувания судебного процесса над гражданкой Мусаевой, на который, судя по словам, ехали Милашина с Немовым», — написал глава ведомства.

Он пояснил, что в связи с глобальными процессами, которые происходят на фоне специальной военной операции, нельзя исключать вероятность того, что авторы нападения хотели дискредитировать Россию перед грядущим саммитом НАТО в Вильнюсе.

«Характерный почерк западных спецслужб здесь прослеживается четко», — сказал Дудаев, выразив уверенность в том, что компетентные органы установят личности заказчиков и исполнителей этого нападения.

О нападении на Милашину и адвоката Немова стало известно во вторник, 4 июля. Их автомобиль атаковали неизвестные по дороге из аэропорта в Грозном. Над журналисткой и активистом издевались, их били ногами по телу и лицу.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позднее заявил, что президенту России Владимиру Путину было доложено о ситуации с нападением на журналистку и правозащитника.