Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:44, 4 июля 2023Россия

В нападении на Милашину и Немова в Чечне увидели «почерк западных спецслужб»

Министр печати Чечни заявил о «почерке западных спецслужб» в деле о нападении на Милашину

Фото: Reuters

В деле о нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне прослеживается «характерный почерк западных спецслужб». Об этом заявил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.

«Конечно, первым, что приходит в голову, является мотив раздувания судебного процесса над гражданкой Мусаевой, на который, судя по словам, ехали Милашина с Немовым», — написал глава ведомства.

Он пояснил, что в связи с глобальными процессами, которые происходят на фоне специальной военной операции, нельзя исключать вероятность того, что авторы нападения хотели дискредитировать Россию перед грядущим саммитом НАТО в Вильнюсе.

«Характерный почерк западных спецслужб здесь прослеживается четко», — сказал Дудаев, выразив уверенность в том, что компетентные органы установят личности заказчиков и исполнителей этого нападения.

О нападении на Милашину и адвоката Немова стало известно во вторник, 4 июля. Их автомобиль атаковали неизвестные по дороге из аэропорта в Грозном. Над журналисткой и активистом издевались, их били ногами по телу и лицу.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позднее заявил, что президенту России Владимиру Путину было доложено о ситуации с нападением на журналистку и правозащитника.

Что думаешь? Оцени!
    Зураб Дарахвелидзе
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о смене стратегии контрнаступления

    71-летний мужчина с самурайским мечом отбился от 61-летнего грабителя с вилами

    Нетаньяху предупредил о возможном повторении спецоперации в Палестине

    МВД начало проверку из-за нападения на журналистку Милашину и адвоката Немова

    Драка мужчин на трамвайных путях в Москве попала на видео

    Минцифры пообещало оказать помощь пострадавшей журналистке Милашиной

    Российский блогер-миллионник показал новую квартиру

    Россиянам назвали первые симптомы рака желудка

    «Москвич» сообщил о рекордных продажах

    Российская компания захотела отсудить миллиарды у крупнейших немецких банков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости