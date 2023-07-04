Стало известно о попытке ВСУ прорвать российскую оборону на запорожском фронте

РИА Новости: украинские ДРГ попытались прорвать российскую оборону на запорожском фронте

Диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались прорвать оборону российских сил на запорожском фронте. Об этом рассказал командир подразделения «ШтормZ» с позывным Али, передает РИА Новости

«ДРГ ВСУ, в общей сложности порядка 100 человек, попытались прорвать оборону на отрезке Пятихатки — Жеребянки в Васильевском районе Запорожской области», — сообщил военнослужащий.

По его словам, российская артиллерия уничтожила как минимум три единицы боевой техники ВСУ. «В результате ожесточенных боев уничтожена часть украинских боевиков, остальные вынуждены были отступить», — стало известно из слов бойца.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Киев изменил стратегию контрнаступления и на данном этапе рассчитывает не занять территории, а уничтожить максимальное количество живой силы и техники российских сил.