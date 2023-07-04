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19:55, 4 июля 2023Мир

Румыния попросила приехать немецких солдат из-за провала контрнаступления ВСУ

Премьер Румынии: нужно разместить в стране солдат ФРГ из-за неудач контрнаступления ВСУ

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Из-за неудач ВСУ в контрнаступлении на территории Румынии должны быть на постоянной основе размещены немецкие солдаты, это в том числе это связано с растущей российской угрозой. В этом убежден румынский премьер-министр Марчел Чолаку, передает Digi24.

«Очевидно, что это будет долгосрочный конфликт. Мы все ожидали, что этот конфликт закончится после контрнаступления Украины», — подчеркнул премьер, понадеявшись, что такое решение будет принято и во время его переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем. Чолаку находится в ФРГ с рабочим визитом.

Так Чолаку прокомментировал решение властей ФРГ на долгий срок разместить в Литве своих военных, речь о четырех тысячах бойцов. В Минобороны отметили, что все эти солдаты будут помогать в создании в Литве необходимой инфраструктуры для пребывания там военных ФРГ.

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    Виктория Кондратьева
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