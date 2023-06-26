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12:22, 26 июня 2023Мир

Германия захотела на долгий срок разместить своих военных в Литве

Минобороны Германии: страна хочет разместить в Литве на долгий срок еще 4 тысячи военных

Фото: Heiko Becker / Reuters

Германия хочет на долгий срок разместить в Литве своих военных. Об этом заявили в Минобороны ФРГ, пишет агентство DPA в своем Twitter.

По данным оборонного ведомства, Германия намерена отправить в республику еще 4 тысячи солдат. На территорию Литвы такая «мощная бригада» должна быть прислана на долгосрочную перспективу.

В Минобороны отметили, что все эти солдаты будут помогать в создании в Литве необходимой инфраструктуры для пребывания там военных ФРГ. Кроме того, как утверждается, такой шаг важен для дальнейшего проведения учений на территории соседней страны.

Ранее в июне стало известно, что Великобритании, Канаде и Германии совместно со странами Прибалтики удалось договориться о проведении масштабных военных учений на их территории. Такое решение было принято после встречи министров обороны Латвии, Литвы и Эстонии с коллегами из Лондона, Берлина и Оттавы. Учения анонсированы на 2025 год. Маневры призваны улучшить координацию военных на восточном фланге, который, по оценке НАТО, является «особенно незащищенным».

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    Варвара Кошечкина
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