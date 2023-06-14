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00:57, 14 июня 2023Мир

Германия и Польша откроют центр ремонта танков Leopard-2

Bloomberg: Германия и Польша планируют открыть центр ремонта переданных Украине Leopard-2
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press

Германия и Польша вышли на финальную стадию обсуждений о создании центра ремонта переданных Украине танков Leopard-2. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как пишут журналисты, переговоры должны завершиться в «ближайшие дни, до начала саммита НАТО в Вильнюсе» 11-12 июля. Об этом издание пишет со ссылкой на посла ФРГ в Польше Томаса Баггера. Он подчеркнул, что в центре планируется складировать запчасти, необходимые для ремонта немецкой военной техники.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не в состоянии заменить каждый выведенный из строя в ходе конфликта на Украине танк Leopard, на это нет ни запасов, ни производственных мощностей. По его словам, Берлин намерен продолжить военные поставки в интересах Киева.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины в ходе российской специальной военной операции потеряли как минимум половину танков Leopard 2, переданных Киеву Финляндией.

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    Марина Совина
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