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19:09, 4 июля 2023Мир

Нетаньяху предупредил о возможном повторении спецоперации в Палестине

Премьер Израиля Нетаньяху предупредил о возможном повторении операции в Дженине

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Контртеррористическая операция Израиля в Дженине может повториться. Об этом сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, его цитирует газета The Times of Israel.

«Я могу сказать, что наша широкомасштабная операция в Дженине — это не разовая акция», — предупредил премьер, добавив, что Израиль не позволит Дженину «превратиться в рассадник терроризма».

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Ранее семь человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов на севере Тель-Авива. Полиция назвала произошедшее в израильской столице терактом. Представитель ХАМАС назвал нападение «первым ответом на преступления Израиля против нашего народа в Дженине».

До этого руководство Палестинской автономии приняло решение о прекращении всех контактов с израильскими властями. Причиной этого стала спецоперация «Дом и сад» израильской армии в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан.

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    Глеб Бажуткин
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