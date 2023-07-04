Нетаньяху предупредил о возможном повторении спецоперации в Палестине

Премьер Израиля Нетаньяху предупредил о возможном повторении операции в Дженине

Контртеррористическая операция Израиля в Дженине может повториться. Об этом сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, его цитирует газета The Times of Israel.

«Я могу сказать, что наша широкомасштабная операция в Дженине — это не разовая акция», — предупредил премьер, добавив, что Израиль не позволит Дженину «превратиться в рассадник терроризма».

Ранее семь человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов на севере Тель-Авива. Полиция назвала произошедшее в израильской столице терактом. Представитель ХАМАС назвал нападение «первым ответом на преступления Израиля против нашего народа в Дженине».

До этого руководство Палестинской автономии приняло решение о прекращении всех контактов с израильскими властями. Причиной этого стала спецоперация «Дом и сад» израильской армии в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан.