Байден и Шольц обсудили подготовку к саммиту НАТО

Президент США Байден и канцлер ФРГ Шольц обсудили подготовку к саммиту НАТО

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

Политики обсудили подготовку к предстоящему саммиту НАТО и пути дальнейшего укрепления Североатлантического альянса. В ходе беседы Байден и Шольц выразили надежду на продолжение этих переговоров в Вильнюсе.

Канцлер ФРГ пожелал американскому лидеру и жителям Соединенных Штатов счастливого празднования Дня независимости США.

Саммит Североатлантического альянса пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Ранее заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что политик не поедет на июльский саммит альянса, если Киев не получит приглашение к членству. Жовква добавил, что украинскому лидеру нет причин ехать на саммит, если участники альянса «проявят дефицит мужества» и не представят ожидаемого Киевом результата.