В детских технопарках Москвы проведут ток-шоу «100 вопросов взрослому»

На платформе детских технопарков Москвы пройдет ток-шоу «100 вопросов взрослому»

На платформе детских технопарков столицы пройдет ток-шоу «100 вопросов взрослому», где дети смогут пообщаться с выдающимися российскими деятелями. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Личный пример успешного взрослого поможет осознать собственную уникальность и убедиться в неограниченных человеческих возможностях», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Шоу будет проходить в онлайн-формате. В первой встрече примет участие генеральный директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев — он расскажет о новых мультсериалах, кинопремьерах и о том, какие анимационные фильмы выпустит киностудия в ближайшее время.

Эфир состоится 6 июля в 17:00, для участия необходима регистрация. Чтобы задать вопрос гостю программы, надо подписаться на группу проекта в социальной сети «ВКонтакте» и заранее прислать вопрос в сообщении. Авторы самых интересных вопросов получат призы — экскурсию на киностудию, посещение мультимедийного центра «Союзмультпарк» и сувениры от детских технопарков.

Ранее сообщалось, что в московских центрах госуслуг «Мои документы» начнут раздавать буклеты с рекомендациями, как и когда начинать читать с ребенком в возрасте до семи лет, чтобы привить ему любовь к чтению. Буклеты можно будет получить при оформлении свидетельства о рождении.