Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:53, 4 июля 2023Россия

В детских технопарках Москвы проведут ток-шоу «100 вопросов взрослому»

На платформе детских технопарков Москвы пройдет ток-шоу «100 вопросов взрослому»

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

На платформе детских технопарков столицы пройдет ток-шоу «100 вопросов взрослому», где дети смогут пообщаться с выдающимися российскими деятелями. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Личный пример успешного взрослого поможет осознать собственную уникальность и убедиться в неограниченных человеческих возможностях», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Шоу будет проходить в онлайн-формате. В первой встрече примет участие генеральный директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев — он расскажет о новых мультсериалах, кинопремьерах и о том, какие анимационные фильмы выпустит киностудия в ближайшее время.

Эфир состоится 6 июля в 17:00, для участия необходима регистрация. Чтобы задать вопрос гостю программы, надо подписаться на группу проекта в социальной сети «ВКонтакте» и заранее прислать вопрос в сообщении. Авторы самых интересных вопросов получат призы — экскурсию на киностудию, посещение мультимедийного центра «Союзмультпарк» и сувениры от детских технопарков.

Ранее сообщалось, что в московских центрах госуслуг «Мои документы» начнут раздавать буклеты с рекомендациями, как и когда начинать читать с ребенком в возрасте до семи лет, чтобы привить ему любовь к чтению. Буклеты можно будет получить при оформлении свидетельства о рождении.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал о реакции россиян на мятеж ЧВК «Вагнер»

    Названы самые угоняемые автомобили в России

    На Украине депутатам перед заседанием вручили повестки в военкомат

    Стало известно о возращении известного юмориста на ТНТ

    Жену бывшего чеченского судьи приговорили к 5,5 года колонии

    Трансляции с российскими звездами собрали миллионы просмотров в VK

    Леонардо Ди Каприо вновь заподозрили в романе с Джиджи Хадид

    Украина отключила снабжающую Запорожскую АЭС линию электропередачи

    Путин заявил о поддержке Белоруссии по вступлению в ШОС

    Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку во время мятежа Пригожина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости