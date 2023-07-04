В ЛНР заявили о пресечении деятельности двух украинских ДРГ под Соледаром

Марочко заявил, что под Соледаром пресекли деятельность двух украинских ДРГ с помощью БПЛА

Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что под Соледаром с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) была пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), попытавшихся проникнуть на российские позиции. Его слова передает РИА Новости.

«На донецком направлении пресечена деятельность ДРГ вооруженных формирований Украины», — рассказал он. По словам Марочко, ДРГ были численностью до 15 человек.

Подполковник в отставке уточнил, что украинские военные пытались проникнуть на передовые позиции российских сил в темное время суток, они имели хорошую экипировку и современные средства слежения. Однако диверсантов обнаружили при помощи БПЛА с камерой ночного видения. В результате было нанесено огневое поражение из стрелкового оружия. Он отметил, что ДРГ отступили на подконтрольную им территорию с потерями.

Ранее Марочко заявил об уменьшении западной техники у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как утверждал подполковник в отставке, есть тенденция к увеличению применения вооружения советского образца.