Дефицит рабочих рук в России объяснили

Эксперт Бабич: дефицит работников в России связан с частичной мобилизацией и СВО

Образовавшийся в России дефицит рабочей силы связан с частичной мобилизацией и началом боевых действий на Украине, из-за которых часть россиян уехала за рубеж. Об этом заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» глава правового Департамента Конфедерации труда Олег Бабич.

Эксперт добавил, что сейчас на оставшихся в стране работников легла большая нагрузка, и тенденция на рынке труда вряд ли поменяется. В условиях нехватки сотрудников руководители предприятий вынуждены увеличивать объем труда, чтобы повысить производительность, объяснил он.

«У нас сейчас работников военно-промышленного комплекса можно привлекать к сверхурочным работам без их согласия. Да, людям доплачивают за это, но они работают больше», — сказал Бабич. В других же отраслях, если компании необходимо закрыть вакансию, прежде чем искать нового квалифицированного работника, она пытается использовать уже имеющихся сотрудников.

Другим способом быстро закрыть появляющиеся вакансии остается повышение зарплат. В последнее время ряд крупных российских компаний начали активно предлагать более высокие оклады соискателям. Однако несмотря на непрекращающийся рост зарплат найти сотрудника сейчас практически невозможно, уверены специалисты на рынке труда.

Аналогичные опасения высказали ранее аналитики ЦБ. По их словам, в условиях нехватки рабочих рук, ограничения возможности производства и медленного роста производительности труда увеличение зарплат ведет к ускорению инфляции.