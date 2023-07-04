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19:15, 4 июля 2023Россия

Медведев предложил передавать в зону СВО изъятую у браконьеров технику

Медведев предложил подумать о передаче в зону СВО техники, которую изымают у браконьеров

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Изъятую у браконьеров и различных контрабандистов технику можно передавать в зону специальной военной операции (СВО). Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам доукомплектования вооруженных сил контрактниками, видеозапись разговора размещена в Telegram-канале политика.

Медведев пояснил, что получает информацию о том, что в разных регионах страны находится много конфискованной у браконьеров, контрабандистов и различных нарушителей техники.

«Это техника, которая может быть использована в зоне СВО. Это и быстроходные катера, и автомобили, и гусеничная, и иная техника. В таких средствах, безусловно, нуждаются сейчас наши вооруженные силы, несмотря на то, что мы существенно нарастили темпы поставок», — сказал зампред Совбеза.

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Он предложил Генпрокуратуре, ФСБ и Федеральной таможенной службе, а также Росимуществу в кратчайшие сроки разобраться с данной ситуацией, а также при содействии Минобороны принять меры и оперативно передать изъятую технику российским военнослужащим.

Ранее Медведев заявил, что в ряды Вооруженных сил (ВС) России с 1 января по 4 июля 2023 года принято более 185 тысяч человек. Политик уточнил, что темпы работы по контракту увеличились за июнь до 1400 человек в день.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Никита Абрамов
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