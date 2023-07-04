Росавиация заявила, что аэропорт Внуково возобновил работу

Столичный аэропорт Внуково возобновил работу. Об этом сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) в своем Telegram-канале.

Уточняется, что с 08:00 мск 4 июля воздушная гавань начала принимать и отправлять рейсы в обычном режиме. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены с 05:10 мск по «независящим от аэропорта техническим причинам».

Ранее сообщалось, что в Новой Москве были сбиты пять беспилотников, направлявшихся к столице. Минобороны России классифицировало атаку дронов как теракт.

Тогда налет повлиял на авиасообщение во Внуково. Самолеты, направлявшиеся в эту воздушную гавань, перенаправляли в другие столичные аэропорты — Шереметьево и Домодедово. В частности, речь идет как минимум о 10 рейсах из Анкары, Еревана, Шарм-эль-Шейха, Дубая, Челябинска, Новосибирска, Сургута, Уфы и Перми.