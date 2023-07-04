Минздрав Украины дал рекомендации на случай взрыва на ЗАЭС

Минздрав Украины опубликовал рекомендации на случай взрыва на ЗАЭС

Минздрав Украины в своем Telegram-канале опубликовал рекомендации на случай взрыва на Запорожской АЭС.

Отмечается, что при взрыве на ЗАЭС жители потенциальной зоны радиационной аварии должны быть готовы к эвакуации. Также рекомендовано следить за дальнейшими сообщениями и следовать инструкциям от властей.

Помимо этого, ведомство порекомендовало иметь при себе «тревожный чемоданчик», где будут личные документы, маска или респиратор, сменная одежда и обувь, влажные салфетки, а также минимальный запас воды и еды.

Ранее стало известно, что генсек ООН Антониу Гутерреш не звонил президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу ситуации на Запорожской АЭС.