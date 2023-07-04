В Челябинске пройдут Всероссийские соревнования по вейкбордингу

В челябинском вейк-парке «Дамба» пройдут Всероссийские соревнования по вейкбордингу

В челябинском вейк-парке «Дамба» пройдут Всероссийские соревнования по вейкбордингу «Метеорит-2023». Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Мероприятия проведут с 7 по 9 июля, регистрация уже открыта. Поучаствовать сможет любой желающий, в том числе дети и подростки: для них выделили отдельные категории — до 14 и 18 лет, юноши и девушки отдельно. Некоторые юные спортсмены приедут на состязания из других регионов России.

«Организаторы ожидают более 70 райдеров не только из Челябинской области, но и гостей из Свердловской, Курганской, Тюменской и Пензенской областей, Республики Башкортостан», — говорят в Правительстве Челябинской области.

Призовой фонд на Всероссийских соревнованиях составляет 400 тысяч рублей. Подать заявку можно на сайте, а вход на состязание для зрителей свободный. Турнир состоится в вейк-парке «Дамба» на АМЗ, по адресу Большой переулок, дом 11.

Ранее в июле сообщалось, что 6 июля во Владикавказе в рамках проекта «Сила России» состоится Международный юношеский турнир по вольной борьбе. В соревнованиях примут участие команды из Северной и Южной Осетии, Армении, Абхазии, Дагестана, Краснодарского и Ставропольского края, Чеченской и Кабардино-Балкарской Республик в различных весовых категориях.