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12:06, 4 июля 2023Россия

Совфед решил направить запросы в Генпрокуратуру и СК после нападения на Милашину

В Совфеде захотели направить запросы в Генпрокуратуру и СК после нападения на Милашину

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Комиссия Совфеда по информполитике обсудит ситуацию вокруг нападения на журналистку Елену Милашину и направит запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет (СК). Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков, чьи слова приводит ТАСС.

«Считаю, что здесь необходимо обратиться в Следственный комитет, Генпрокуратуру с призывом уделить особое внимание этому делу и поставить его на контроль руководства этих двух ведомств», — сказал сенатор.

Пушков также выразил уверенность, что во время обсуждения его позиция будет поддержана членами комиссии.

О нападении на Милашину и адвоката Александра Немова стало известно во вторник, 4 июля. Их автомобиль атаковали неизвестные по дороге из аэропорта в Грозном. Над журналисткой и активистом издевались, их били ногами по телу и лицу.

Отмечается, что Милашина и Немов приехали в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой — супруге бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева.

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    Никита Абрамов
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