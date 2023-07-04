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23:36, 4 июля 2023Бывший СССР

Зеленский обсудил с Макроном ситуацию в России

Президент Украины Зеленский обсудил с Эммануэлем Макроном ситуацию в России
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию в России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Также подробно обсудили ситуацию в России и на поле боя. Надо действовать решительно — и в военном, и в политическом плане. Поэтому очень важно, чтобы саммит в Вильнюсе был результативным», — подчеркнул политик.

Зеленский также назвал разговор с французским коллегой «полезным и результативным».

Ранее Зеленский призвал президента США Джо Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас, не дожидаясь саммита, запланированного на 11-12 июля. По его мнению, это могло бы стать стимулом для украинских военных.

Сам украинский президент может и не посетить саммит: по словам его пресс-секретаря Сергея Никифорова, его визит в Вильнюс будет зависеть от ситуации на фронте.

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    Марина Совина
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