Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:12, 4 июля 2023Россия

Москвичам пообещали 30-градусную жару

Роман Вильфанд спрогнозировал 30-градусную жару в Москве и области с 5 июля

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам и жителям столичного региона 30-градусную жару. Его слова передает ТАСС.

По прогнозу синоптика, жаркая погода будет наблюдаться в столице с 5 по 7 июля. Так, в среду воздух в Москве прогреется до 28 градусов, в четверг и пятницу — до 30 градусов. В области столбики термометров поднимутся до 31 градуса.

Вильфанд добавил, что жителей столичного региона ожидают очень теплые ночи. Из-за этого среднесуточная температура будет на 2,5-4 градуса выше нормы. «То есть это не просто июльская погода, а очень теплая июльская погода», — заключил он.

Ранее Роман Вильфанд сообщал, что в ряде регионов России в июле ожидается температура выше нормы. Так, теплее обычного будет на западе Урала, востоке Заволжья и Красноярского края, в Якутии, Забайкальском и Приморском краях, Амурской и Магаданской областях.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Рогов заявил о переходе российских сил в активную оборону

    Экс-генсек НАТО рассказал о возможном обещании Киеву перед саммитом альянса

    Москвичам пообещали 30-градусную жару

    Украина готовила летчиков к войне с Россией за несколько лет до начала СВО

    Лодки браконьеров захотели передать военным на СВО

    55-летняя звезда «Спасателей Малибу» показала фигуру в красном купальнике

    Эстония призвала Украину перевыполнить требования для вступления в ЕС

    МВД России усложнило жизнь водителям-уклонистам

    В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

    В Австрии заявили о смене тактики Украиной после неудачного контрнаступления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости