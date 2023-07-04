Москвичам пообещали 30-градусную жару

Роман Вильфанд спрогнозировал 30-градусную жару в Москве и области с 5 июля

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам и жителям столичного региона 30-градусную жару. Его слова передает ТАСС.

По прогнозу синоптика, жаркая погода будет наблюдаться в столице с 5 по 7 июля. Так, в среду воздух в Москве прогреется до 28 градусов, в четверг и пятницу — до 30 градусов. В области столбики термометров поднимутся до 31 градуса.

Вильфанд добавил, что жителей столичного региона ожидают очень теплые ночи. Из-за этого среднесуточная температура будет на 2,5-4 градуса выше нормы. «То есть это не просто июльская погода, а очень теплая июльская погода», — заключил он.

Ранее Роман Вильфанд сообщал, что в ряде регионов России в июле ожидается температура выше нормы. Так, теплее обычного будет на западе Урала, востоке Заволжья и Красноярского края, в Якутии, Забайкальском и Приморском краях, Амурской и Магаданской областях.