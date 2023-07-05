Аргентинский аналитик Ламеса обвинил США в лицемерии при защите свободы слова

Аргентинский международный аналитик Кристиан Ламеса обвинил США в лицемерии. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты всегда гордятся тем, что защищают свободу слова. Однако на самом деле американские власти выступают за свободу слова лишь тогда, когда это соответствует их политике, считает Ламеса.

Аналитик также заявил, что Вашингтон систематически год за годом отвергает резолюцию России, которая в рамках ООН осуждает героизацию нацизма. По его словам, для Соединенных Штатов защита свободы слова заключается в том, чтобы всегда голосовать против этой резолюции.

Ламеса также отметил, что на Украине, е Польше и странах Балтии нарушается свобода на самовыражение тех людей, которые хотят показать символы советской эпохи. Аналитик заявил, что их преследуют, сажают в тюрьмы, уничтожают памятники героям и ветеранам, которые спасли мир от нацизма во время Великой Отечественной войны.

«Это, конечно, демонстрирует, что свобода на выражение своего мнения защищается, пока [американские власти] согласны с тем, что выражается. Такова философия и лицемерный образ действий США», — сказал он.

Ранее американский обозреватель Эндрю Наполитано заявил, что президент США Джо Байден нарушил конституцию, отправив технику и солдат Украине для борьбы с Россией. По его словам, Конституция США оказалась в руках «бесчестных, продажных политиканов, которые ее игнорируют». «Следствием стали гибель невинных людей, бесконечные долги и потеря личной свободы множества людей», — подчеркнул он.

