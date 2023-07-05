РИА Новости: российские военные отразили атаку ВСУ под Соледаром в ДНР

Российские военные отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Соледаром в Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира артиллерийского подразделения 200-й бригады.

Отмечается, что российская армия уничтожила две бронемашины с пехотой, а также основную часть группы противника, которая дошла до позиций. Собеседник агентства отметил, что работа велась переносными ракетными комплексами.

Ранее сообщалось, что украинские военные начали массовое бегство на запорожском направлении. По данным Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna), российские силы выбили противника из передовых окопов западнее села Работино и вынудили его отступить в направлении города Орехово, оставляя позиции, вооружение и боеприпасы, говорится в сообщении.