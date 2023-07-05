Диетолог объяснила причину сильной тяги к шоколаду после стресса

Диетолог Сара Брюэр: шоколад помогает расслабиться, но может навредить при стрессе

Шоколад помогает расслабиться и улучшает настроение, однако может навредить при стрессе, считает диетолог Сара Брюэр. Ее мнение о влиянии десерта на организм приводит Daily Mail.

Брюэр рассказала, что в шоколаде содержится несколько веществ, которые помогают улучшить самочувствие. Так, фенилэтиламин, по словам диетолога, дает ощущение счастья, спокойствия и уверенности в себе. «Кроме того, шоколад содержит триптофан — химическое вещество, которое превращается в серотонин и усиливает эйфорию, а также теобромин — стимулятор бодрости», — перечислила Брюэр.

По ее мнению, химические вещества, вкус и структура формируют сильную тягу к шоколаду, которая усиливается при стрессе. Диетолог объяснила, что во время опасной или волнительной ситуации организму нужна дополнительная энергия для работы мышц и мозга. По этой причине вырабатываются и попадают в кровь излишки сахара и жирных кислот. Когда организм понимает, что он в безопасности, их уровень быстро падает, человек чувствует слабость, голод и, как подчеркнула Брюэр, потребность в сладкой и жирной пище.

Специалистка предупредила, что, заедая стресс шоколадом, есть риск попасть в ловушку, которую диетологи называют «инсулиновыми качелями». При таком расстройстве эпизоды резкого роста и падения сахара постоянно сменяют друг друга, а человек регулярно ощущает непреодолимый голод и упадок сил. Чтобы избежать подобных «качелей», Брюэр рекомендовала есть темный шоколад, который содержит не менее 70 процентов какао.

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