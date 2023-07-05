Российские военные пресекли попытку украинской контратаки в районе Клещеевки

Источник РИА Новости в МО РФ: военные пресекли попытку контратаки ВСУ в районе Клещеевки

Российские военные пресекли попытку контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Клещеевки Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил РИА Новости источник в командовании группировки войск «Юг».

По информации собеседника агентства в Минобороны, российские авиация и артиллерия сейчас уничтожают остатки сил противника.

«Сегодня пресечена попытка контратаки силами пятой отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в серой зоне в направлении села Клещеевка Артемовского района ДНР. <...> Утраты подконтрольных позиций не допущено», — сказал источник.

До этого Минобороны доложило, что российские войска за сутки отразили девять украинских атак на донецком направлении. В ведомстве разъяснили, что ВСУ атаковали в районах населенных пунктов Белогоровка, Первомайское, Северное, Невельское и Красногоровка ДНР.

Кроме того, около донецкого населенного пункта Невельское удалось уничтожить полевой склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны ВСУ.