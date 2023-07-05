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13:14, 5 июля 2023Мир

Китайские военные провели стратегические переговоры с Британией и Францией

Китайская военная делегация провела стратегические переговоры с Британией и Францией

Фото: Noel Celis / Pool / Reuters

Китайская военная делегация провела стратегические переговоры с Великобританией и Францией впервые после начала украинского конфликта, передает South China Morning Post.

Минобороны КНР опубликовало краткое заявление о визите в день его завершения, но не указало, кто входил в состав китайской делегации. В заявлении ведомства говорится, что Пекин обсудил с иностранными участниками развитие двусторонних отношений в области обороны. Кроме того, стороны обменялись мнениями по международным и региональным вопросам безопасности, представляющим взаимный интерес.

При этом представитель британского Минобороны сообщил, что в ходе переговоров обсуждались ситуации на Украине, в Южно-Китайское море и на Тайване.

Ранее глава Минобороны Китая Ли Шанфу встретился в Пекине с главнокомандующим Военно-морским флотом (ВМФ) России Николаем Евменовым. По словам главкома ВМФ, Москва придает большое значение укреплению практического сотрудничества между армиями России и Китая в различных областях.

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    Анастасия Заикина
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