В Екатеринбурге загорелась крыша жилого дома

Крыша пятиэтажного жилого дома загорелась в Екатеринбурге на площади 300 квадратных метров

Крыша пятиэтажного жилого дома загорелась в Екатеринбурге на площади 300 квадратных метров. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления МЧС по Свердловской области.

«Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло возгорание кровли пятиподъездного пятиэтажного жилого дома», — сообщили в ведомстве.

В данный момент из здания проводится эвакуация. Информации о пострадавших на данный момент нет.

По данным ведомства, в тушении участвуют 14 единиц техники и 41 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что в Великом Новгороде загорелась Лужская ТЭЦ. По предварительным данным, пострадавших нет. Для ликвидации возгорания были задействованы 30 человек и девять единиц техники.