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08:17, 5 июля 2023Ценности

Эмили Ратаковски появилась на публике в прозрачном платье без бюстгальтера

Модель Эмили Ратаковски появилась на вечеринке в белом прозрачном платье без бюстгальтера
Эмили Ратаковски. Архивное фото

Эмили Ратаковски. Архивное фото. Фото: Stephane Mahe / Reuters

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски появилась на вечеринке бизнесмена Майкла Рубина в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Папарацци сняли 32-летняя манекенщицу, которая примерила прозрачное белое платье, оформленное оборками на местах швов. При этом звезда отказалась от бюстгальтера, демонстрируя пышную грудь. Свой образ Ратаковски дополнила укладкой на прямых темных волосах и макияжем в нейтральных оттенках. В качестве аксессуаров она выбрала кольцо, которое надела на указательный палец, и сумку.

Известно, что мероприятие также посетила актриса Дженнифер Лопес и ее супруг Бен Аффлек, предпринимательница Ким Кардашьян, модель Кендалл Дженнер, певец Джастин Бибер и его жена Хейли Бибер, рэпер Jay-Z и другие знаменитости.

В июне Эмили Ратаковски прошла по улице в откровенной одежде. Манекенщица отправилась на ужин с подругой в Нью-Йорке и надела для выхода в свет монохромный черный наряд. Папарацци сняли знаменитость в кроп-топе на лямках с глубоким декольте, под которым не было бюстгальтера, и прозрачной юбке длины миди с разрезом.

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    Екатерина Ештокина
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