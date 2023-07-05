Медведев высмеял обнаружение кокаина в Белом доме

Медведев о кокаине в Белом доме: вместо F-16 киевскому «малышу» приготовили успокоительное

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал обнаружение кокаина в Белом доме. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте на английском языке.

«В Белом доме обнаружили кокаин. Похоже, вместо F-16 киевскому малышу приготовили успокоительное», — высмеял он инцидент в Белом доме.

Ранее сенатор Том Коттон призвал главу Секретной службы США Кимберли Читл отчитаться о кокаине в Белом доме. По его словам, ведомство еще не уточнило, где именно в западном крыле Белого дома нашли вещество.

The Guardian сообщила, что в библиотеке Белого дома нашли порошкообразное вещество белого цвета. В результате анализа выяснилось, что это кокаин. Представитель Секретной службы Энтони Гульельми отметил, что уже ведется расследование «причин и способов», которыми вещество попало в здание.