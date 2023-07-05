В Германии построят завод для производства способного нести ядерное оружие F-35

В Германии построят завод для производства самолета F-35, способного нести ядерное оружие

В Германии построят завод для производства самолета F-35, способного нести ядерное оружие. Об этом сообщает Deutsche Welle (DW, признано в России иноагентом).

К производству американского многофункционального истребителя-бомбардировщика F-35A Lightning II, использующего стелс-технологии, подключается немецкая оборонная компания Rheinmetall. В ее заявлении он назван «самым эффективным на сегодняшний день боевым самолетом в мире».

Завод будет построен на площади почти в 60 тысяч квадратных метров в промзоне рядом с небольшим аэропортом Веце. Новое предприятие, которое будет иметь и научно-исследовательское подразделение, обеспечит создание примерно 400 рабочих мест.

На заводе в Веце планируется выпустить как минимум 400 средних частей фюзеляжа боевого самолета F-35A Lightning II. Эта модель будет поставляться Военно-воздушным силам Германии (люфтваффе) и «других дружественных стран».

Ранее немецкий оборонный концерн Rheinmetall смог в четыре раза увеличить объем производства снарядов для танков Leopard 2. «Мы наращиваем производство танковых боеприпасов», — сказал директор одного из заводов концерна Харальд Вайсмюллер, отметив, что предприятию в связи с растущими потребностями Вооруженных сил Украины также удалось нарастить количество выпускаемых гаубичных снарядов калибра 155 миллиметров с 40 тысяч до 140 тысяч штук в год.