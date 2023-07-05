Голикова назвала регионы России с крайне низким уровнем рождаемости

Голикова заявила, что крайне низкий уровень рождаемости отмечается в 10 регионах России

В 10 регионах России фиксируется крайне низкий уровень рождаемости. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, ее цитирует ТАСС.

Она уточнила, что низкий уровень рождаемости в Ленинградской, Смоленской, Рязанской, Тульской, Владимирской, Пензенской, Орловской, Саратовской и Тамбовской областях, а также в Республике Мордовия.

По информации Голиковой, самые высокие показатели по прерываниям беременности зафиксированы в Якутии, на Сахалине и в Иркутской области.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая высказала мнение, что снижение рождаемости в России является последствием демографической ямы в 1990-х годах.

В свою очередь, президент России Владимир Путин сообщил, что власти обсуждают возможные дополнительные меры поддержки семей и рождаемости в стране. Глава государства также называл повышение рождаемости главной демографической задачей, подчеркивая, что россияне снова вступили в сложный демографический период.