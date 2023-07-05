Головин высказался о смене тренера в «Монако»

Российский игрок Александр Головин заявил, что у «Монако» были основания для смены тренера

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о смене тренера в клубе. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Ожидал ли смену тренера? Это вопрос в большей степени к руководству клуба. Игроки не принимают такие решения», — заявил Головин. Он отметил, что команда не попала в еврокубки по итогам сезона-2022/2023, поэтому для такого шага были основания. «Но в любом случае мое дело как футболиста — работать на тренировках и все доказывать в играх», — добавил россиянин.

4 июня «Монако» уволил главного тренера Филиппа Клемана, возглавлявшего команду с января 2022 года. В клубе назвали отставку бельгийского специалиста необходимостью.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. Действующий контракт хавбека рассчитан до 30 июня 2026 года. В сезоне-2022/2023 он провел за клуб 34 матча в чемпионате Франции, в которых забил восемь мячей и отдал семь результативных передач.