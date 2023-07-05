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11:54, 5 июля 2023Ценности

Сестра Ким Кардашьян снялась в пиджаке на голое тело в рекламе своего бренда

Телезвезда Хлои Кардашьян снялась в пиджаке на голое тело в рекламе бренда Good American

Фото: @khloekardashian

Американская телезвезда и бизнесвумен Хлои Кардашьян снялась в откровенной рекламе собственного бренда Good American. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

39-летняя знаменитость позировала в кожаном пиджаке на голое тело, коротких джинсовых шортах голубого цвета и сапогах-бофтортах на высокой шпильке. Отмечается, что стоимость блейзера из ассортимента марки составляет 225 долларов (20 тысяч рублей). При этом волосы сестры Ким Кардашьян были распущены, а на ее лицо нанесли макияж в стиле smoky eyes.

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Среди прочего предпринимательницу запечатлели в белом кроп-топе, оголявшем ее подтянутый живот, и широких рваных джинсах, которые также представлены в новой коллекции Good American.

В ноябре 2022 года дочь Хлои Кардашьян получила бриллиантовое колье в подарок на четырехлетие. Канадский баскетболист Тристан Томпсон преподнес своему ребенку бриллиантовое колье, стоимость которого не раскрывается. Телезвезда продемонстрировала презент во время съемок нового выпуска реалити.

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    Майя Пономаренко
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